Nach dem Druck von Regulierungsbehörden und mehreren Abgängen hochrangiger Mitarbeiter:innen gibt die von Meta unterstützte Kryptowährung Diem nun offiziell ihr Ende bekannt. Die Organisation, die hinter Diem steht, gab am Montag offiziell bekannt, dass sie ihre Vermögenswerte für rund 200 Millionen US-Dollar an die auf Kryptowährungen spezialisierte Bank Silvergate verkauft hat. Mit Silvergate hatte Diem im Jahr 2021 eng zusammengearbeitet, um einen an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin auf den Markt zu bringen. Mehr zum Thema So gut müssen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...