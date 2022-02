DGAP-News: HPS Home Power Solutions GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Heizen im Winter ausschließlich mit Solarstrom vom Dach - Kombination Ganzjahres-Stromspeicher picea, Wärmepumpe und Solaranlage macht es möglich



01.02.2022 / 13:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Heizen im Winter ausschließlich mit Solarstrom vom Dach - Kombination Ganzjahres-Stromspeicher picea, Wärmepumpe und Solaranlage macht es möglich Größtmögliche CO 2 -Vermeidung und Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen

-Vermeidung und Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen Modernste und effizienteste Lösung, die am Markt verfügbar ist

Antwort auf das Ziel der Bundesregierung - mehr als 65 Prozent erneuerbare Wärme für Gebäude Berlin, 01. Februar 2022 - Fast ein Fünftel aller CO 2 -Emissionen in Deutschland entstehen durch die Wärmeversorgung von Gebäuden. Laut Bundesregierung soll ab dem Jahr 2025 jede neu eingebaute Heizung mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden. Bis zum Jahr 2030 sollen 50 Prozent der Wärme klimaneutral erzeugt werden. Der Handlungsbedarf im Gebäudebereich ist enorm. Marktverfügbare Lösungen zum Erreichen der Ziele sind rar. Mit picea, dem weltweit ersten Ganzjahres-Stromspeicher für Gebäude, kann in Kombination mit einer Wärmepumpe und einer Solaranlage der Heizbedarf regenerativ gedeckt und so CO 2 -Emissionen vermieden werden. "Es gibt am Markt keine vergleichbare Lösung, die eine größere Unabhängigkeit und eine höhere CO 2 -Vermeidung bei der Wärmeversorgung auf Strombasis in Bestands- wie Neubauten anbietet", so Zeyad Abul-Ella, Mitgründer und Geschäftsführer von HPS Home Power Solutions GmbH. "Dank unseres Ganzjahres-Stromspeichers picea kann überschüssiger Solarstrom aus dem Sommer gespeichert und damit eine Wärmepumpe im Winter betrieben werden. Besonders energieeffiziente Neubauten können so erstmalig zu 100 Prozent regenerativ versorgt werden. Umweltschutz und Absicherung vor steigenden Energiepreisen bei gleichzeitig maximierter Versorgungssicherheit werden mit einer Lösung adressiert."



Wärmepumpe mit Netzstrom verursacht CO 2

Die Politik will einen CO 2 -armen Gebäudebestand und unterstützt den Einsatz von Wärmepumpen mit umfangreichen Förderungen. Inzwischen ist die Wärmepumpe die meistinstallierte Heizung im Neubau. Da eine Wärmepumpe die Umgebungstemperatur mittels Stroms nutzbar macht, ist sie die effizienteste Heizung für Neubauten und gedämmte Bestandsbauten und am Standort emissionsfrei. Doch gerade im Winter, wenn die Wärmepumpe einen Großteil des Stroms benötigt, ist der Anteil von fossiler Energie im deutschen Strommix sehr hoch. Im November 2021 lag der Anteil der umweltschädlichen Energien am Strommix bei ca. 66 Prozent. Zusätzlich wird durch die Elektrifizierung der Wärme das Stromnetz durch zunehmend größere Energiemengen belastet. Die dezentrale und konsequent emissionsfreie Nutzung der Wärmepumpe bei gleichzeitiger Entlastung des Stromnetzes gelingt durch eine Versorgung mit lokal erzeugter erneuerbarer Energie. So funktioniert eine picea mit einer Wärmepumpe und Solaranlage Der Ganzjahres-Stromspeicher picea speichert den überschüssigen Solarstrom des Sommers in Form von Wasserstoff für den Winter. Im Winter wird der Wasserstoff wieder als Strom und Wärme dem Gebäude zur Verfügung gestellt. picea liefert den Strom für die Wärmepumpe. Außerdem deckt sie einen Teil des Wärmebedarfs direkt über die Prozesswärme und reduziert damit den Heizenergiebedarf. Die Lösung Wärmepumpe und picea bietet emissionsfreie Wärme für Bestand und Neubau Bestand: Viele Bestandsbauten haben einen großen Energieverbrauch. In solchen Fällen kann die Kombination picea, Wärmepumpe und Solaranlage den größtmöglichen Anteil des Wärmebedarfs regenerativ decken. Der Restwärmebedarf wird über die Wärmepumpe mit Netzstrom gedeckt. Neubau: Die meisten Neubauten sind gut gedämmt und haben damit einen niedrigen Energieverbrauch. Die Kombination aus picea, Wärmepumpe und Solaranlage macht eine komplette CO 2 -freie Vollversorgung für Wärme für ein modernes Haus möglich. "Das Dreamteam Ganzjahres-Stromspeicher picea, Wärmepumpe und Solaranlage ist eine großartige Chance für die Wärmewende und wird schon erfolgreich in einigen Gebäuden angewandt. Wir bei HPS freuen uns, dass wir mit picea unseren Kundinnen und Kunden eine leistungsfähige Lösung anbieten können, die Solarstromlücke im Winter zu schließen. Ein wichtiger Beitrag für das Erreichen der Klimaziele mit innovativer Technologie aus Deutschland", so Abul-Ella. Über picea

picea ist der weltweit erste marktverfügbare Stromspeicher auf Wasserstoff-Basis für Gebäude. Die an sonnenreichen Tagen erzielten Überschüsse einer Solaranlage werden als grüner Wasserstoff gespeichert und in der dunklen Jahreszeit in Form von Strom und Wärme wieder zur Verfügung gestellt. picea ermöglicht ganzjährig eine CO 2 -freie Strom-Vollversorgung und verringert die Heizkosten. Pro Jahr vermeidet ein picea-System ca. drei Tonnen CO 2 , und dies entspricht der Menge, die 130 Fichten im Jahr binden. picea hat mehrere renommierte Auszeichnungen erhalten, zuletzt den Handelsblatt Energy Award, den smarter E Award sowie den Innovationspreis Berlin-Brandenburg.



Über HPS Home Power Solutions GmbH

HPS entwickelt und produziert integrierte Systeme zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie auf Basis von grünem Wasserstoff für Eigenheime, Mehrfamilienhäuser sowie Gewerbeimmobilien. Das Berliner Unternehmen wurde 2014 von Zeyad Abul-Ella und Dr. Henrik Colell gegründet und steht für Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der dezentralen Stromversorgung. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.homepowersolutions.de. Anfragen an die HPS Home Power Solutions GmbH:

Nils Boenigk (Public Affairs & Public Relations)

Tel.: +49 30 235914-704

Email: nbo@homepowersolutions.de



Kontakt Medienanfragen:

MC Services AG

Raimund Gabriel

Tel.: +49 89 210 288 0

Email: homepowersolutions@mc-services.eu

01.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de