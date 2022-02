Nashua, N.H. (ots/PRNewswire) -Die Zukunft von RAN ist offen mit dem ausgereiftesten All G Open RAN-Ökosystem von Partnern wie Comba Telecom, GigaTera Communications, Evenstar, Supermicro, Advantech, HPe, Dell, Intel, Juniper Networks, Red Hat, Athonet und anderenParallel Wireless, Inc., das führende US-amerikanische O-RAN Alliance-konforme, cloud-native Open RAN-Unternehmen, das ALLE Gs - 2G, 3G, 4G und 5G - ermöglicht, hat das größte Ökosystem von Partnern geschaffen und stellt die neuesten Innovationen in der Open RAN-Technologie auf dem Mobile World Congress 2022 in Barcelona, Spanien, in der Fira Gran in Halle 5, Stand 5C61 vom 28. Februar bis zum 3. März 2022 vor.Offene Funkzugangsnetze (Open Radio Access Networks, RAN) haben in den letzten Jahren enorm an Dynamik gewonnen und daran wird sich auch im Jahr 2022 und danach nichts ändern. Laut der Dell'Oro Group könnte der Gesamtumsatz mit Open RAN zwischen 2020 und 2025 bis zu 15 Milliarden US-Dollar betragen und 10 % des gesamten RAN-Marktes ausmachen. Die Einführung der 5G-Technologie und die geringeren Kosten der Netzwerkimplementierung und -aufrüstung veranlassen immer mehr Betreiber dazu, einen Open RAN-Ansatz für ihre Netzwerkarchitektur zu wählen.Mit der Einführung von Open RAN wird das Ökosystem der Partner in allen Aspekten des Netzes - von Funkgeräten, Servern, RAN Intelligent Controllers (RIC), dem Kern und mehr - weiter wachsen. Offene RAN sorgen für eine größere Anbietervielfalt und Sicherheit in der Lieferkette. Mit interoperabler Hard- und Software erhalten Mobilfunknetzbetreiber (MNOs) die flexibelsten, am einfachsten skalierbaren und kosteneffizientesten Netzwerke, die modernste Breitbandkommunikation ermöglichen.Unser breit gefächertes Ökosystem aus erstklassigen Partnern umfasst:- Die ausgereiftesten O-RAN Split 7.2 Radio Units (RUs), um 2G, 3G, 4G und 5G Access bereitzustellen. Zu unseren führenden Anbietern von Mobilfunkgeräten gehören Comba Telecom und GigaTera Communications.- Zu den führenden Serverpartnern gehört Supermicro mit x86-Verarbeitungsleistung.- Die neueste Partnerschaft haben wir mit Juniper Networks geschlossen, um mit ihrem erstklassigen RAN Intelligent Controller (RIC) verschiedene xApp/rApps zu hosten.- Für hochmoderne Kernnetzwerklösungen arbeiten wir mit Athonet und Microsoft zusammen.Zusammen mit einem erstklassigen, breit gefächerten Ökosystem von Partnern kann Parallel Wireless Mobilfunkbetreibern ermöglichen, hochmoderne Netze zu implementieren, während sie gleichzeitig ihre Kosten und Komplexität reduzieren und ihre Umsätze steigern. Parallel Wireless hat offene RAN-Netzwerke mit Betreibern aus der ganzen Welt wie Axiata Group, IpT, Vodafone, Etisalat, Millicom, BT EE und vielen anderen bereitgestellt.The Future of RAN is Open ist das bei der diesjährigen Veranstaltung der Slogan von Parallel Wireless. Besuchen Sie uns in Halle 5, Stand 5C61, und erleben Sie die Leistung von Open RAN und von den Innovationen im Mobilfunk.Kommen Sie am Mittwoch, dem 2. März vorbei und hören Sie Eugina Jordan, VP of Marketing bei Parallel Wireless zu, die als Hauptrednerin im Rahmen des Themas MWC 22 5G Connect einen Vortrag mit dem Titel "Open RAN: The Next Step" halten wird.Zahid Ghadialy, Senior Director Technology and Innovation Strategy bei Parallel Wireless, wird am Montag, den 28. Februar, an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Open RAN: A Vision of 5G and The Future of 6G" teilnehmen.Wir freuen uns darauf, Sie bald in Barcelona zu sehen!Keith Johnson, President bei Parallel Wireless, sagte: "Die Telekommunikationsbranche verlangt nach offenen und flexiblen Netzwerken, um die Bereitstellungs- und Wartungskosten zu senken und dabei die Servicequalität zu erhalten. Wir freuen uns, mit einem breiten, offenen Ökosystem von verteilten RAN-Lösungen zu arbeiten, die herstellerneutrale Hardware und softwaredefinierte Technologie auf der Grundlage offener Schnittstellen und von der Gemeinschaft entwickelter Standards verwenden. Die Zukunft der RAN ist offen, und wir freuen uns darauf, den Wandel in der Mobilfunkbranche anzuführen."Informationen zu Parallel Wireless Die Software-Plattform von Parallel Wireless ALL G (2G, 3G, 4G, 5G), die mit dem O-RAN kompatibel ist, wurde bei globalen Mobilfunknetzbetreibern auf sechs Kontinenten eingesetzt und bildet eine offene, sichere und intelligente RAN-Architektur zur Bereitstellung drahtloser Konnektivität, so dass alle Menschen jederzeit, überall und wie auch immer verbunden sein können. Weitere Informationen finden Sie unter: www.parallelwireless.com. Verbinden Sie sich mit Parallel Wireless auf LinkedIn und Twitter.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1004727/PW_FullColor_CMYK_Logo.jpgPressekontakt:Susan Layne,slayne@parallelwireless.comOriginal-Content von: Parallel Wireless, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121362/5135849