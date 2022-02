Mainz (ots) -Das People-Magazin des ZDF wird 25 Jahre alt. "Leute heute" bietet seit einem Vierteljahrhundert vielfältige Themen aus der Welt der Stars - unterhaltsame Informationen aus Entertainment, Society, Mode und Lifestyle. In der Jubiläumssendung am Donnerstag, 3. Februar 2022, 17.45 Uhr im ZDF, erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer eine kleine Zeitreise durch 25 Jahre "Leute heute". Karen Webb, die die Sendung seit 15 Jahren präsentiert, führt durch den kurzweiligen Mix mit Erinnerungen und News aus der Welt der Prominenten. Zu Wort kommen zudem Nina Ruge, die "Leute heute" in den ersten zehn Sendungsjahren moderierte, sowie die Moderatorinnen und Moderatoren, die vertretungsweise im Einsatz waren: von Cherno Jobatey bis Barbara Hahlweg. Ebenfalls dabei: Moderator Marcus Fahn, der seit Juli vergangenen Jahres das "Leute heute"-Team verstärkt.Erinnerungen an die Anfänge von "Leute heute" als journalistische Nachrichtensendung über Prominente kann auch Peter Zock beisteuern, seit 1999 Redaktionsleiter des People-Magazins. Den dauerhaften Erfolg von "Leute heute" erklärt er so: "Das ist ein Ergebnis guter redaktioneller Vorbereitung, von Fachwissen, Respekt und der nötigen Empathie, die es im Journalismus braucht. Für unsere Sendung treten deshalb viele Prominente gerne vor die Kamera.""Leute heute" berichtet seit einem Vierteljahrhundert seriös und journalistisch über das Leben von Prominenten und ist, wenn es nicht gerade die Coronapandemie verhindert, bei allen großen internationalen gesellschaftlichen Events dabei. "Leute heute" berichtet zum Beispiel aus Los Angeles über die Oscars, über die Filmfestspiele in Cannes und Venedig, über die Berlinale, die Grammy-Verleihung und die Modewoche in Paris.Nicht Klatsch und Tratsch stehen im Vordergrund, sondern authentische Berichterstattung. Immer nah dran, persönlich und emotional, wahrt "Leute heute" dennoch Distanz - mit dem nötigen Respekt oder einem ironischen Augenzwinkern. Fachwissen, gepaart mit journalistischer Kompetenz und Sorgfalt, macht "Leute heute" zum Marktführer unter den Promi-Magazinen im deutschen Fernsehen - 2021 mit einem Marktanteil von 16,9 Prozent und im Schnitt 2,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, montags bis freitags um 17.45 Uhr im ZDF.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/leuteheutePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/25-jahre-leute-heute/"Leute heute" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten/leute-heutePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5135862