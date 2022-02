Zürich (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmärkte verhalten sich aktuell bereits wie bei einer schon umgesetzten starken monetären Straffung sowie größeren Rezessionsgefahren, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management.Das sei ungewöhnlich, denn historisch sei es erst nach mehrmaligen Anhebungen der Leitzinsen zu negativen Reaktionen an den Aktienmärkten gekommen. Es baue sich deshalb eine Divergenz zwischen negativen Märkten und gleichzeitig einem gut ausbalancierten, weiterhin soliden konjunkturellen und monetären Umfeld auf. Markttechnisch sei das positiv. Die Märkte würden Dampf ablassen, bevor die Geldpolitik überhaupt wirklich stark gestrafft werde. Zudem würden viele Analysten verhältnismäßig große Leitzinserhöhungen und eine baldige und deutliche Reduktion der US-Notenbankbilanz erwarten. Hier bestehe deshalb Raum für positive Überraschungen, falls sich die Inflation in den kommenden Monaten weniger stark als befürchtet entwickeln sollte. ...

