Im freundlichen Marktumfeld sticht die Aktie von AT&T vor US-Börsenstart negativ heraus. Die Papiere verlieren vorbörslich mehr als vier Prozent, nachdem der Konzern angekündigt hat, die Anteile an WarnerMedia nach der Transaktion mit Discovery an die Aktionäre auszuschütten. Nicht gut kommen dabei vor allem die Folgen für die Dividende an.Bisherige AT&T-Aktionäre sollen bei dem Spin-Off aber am neuen Unternehmen Warner Bros. Discovery beteiligt werden. Diese sollen pro gehaltenes AT&T-Papier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...