NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG am Tag vor einer Strategiepräsentation auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Es handele sich um die erste Veranstaltung dieser Art unter dem neuen Konzernchef Gunnar Groebler, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser werde nun die Gelegenheit haben, seine Strategie und Vision zu skizzieren. Als starke Themen erwartet er unter anderem die Nachhaltigkeit und die Aurubis-Beteiligung./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2022 / 00:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2022 / 00:24 / GMT



ISIN: DE0006202005

