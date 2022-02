DJ PTA-News: Biofrontera AG: Biofrontera AG gibt Fortschritt der Phase III-Studie zur Behandlung von sBCC mit Ameluz® bekannt

Leverkusen (pta036/01.02.2022/14:30) - Leverkusen, den 1. Februar 2022 - Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, macht Fortschritte bei der Patientenrekrutierung für ihre klinische Phase III-Studie in den USA zur Behandlung von oberflächlichen (superfiziellen) Basalzellkarzinomen (sBCC) mit photodynamischer Therapie (PDT) unter Verwendung von Ameluz® in Kombination mit BF-RhodoLED® (zusammen Ameluz®-PDT). Bislang wurden 70% der geplanten 186 Patienten in die Studie aufgenommen; der Abschluss der Patientenrekrutierung wird für Ende 2022 erwartet.

Die Patientenrekrutierung für diese Studie läuft seit September 2018. Aufgrund des anspruchsvollen Studienprotokolls, das von der FDA vorgeschrieben wurde, verlief die Patientenrekrutierung schleppender als erwartet und wurde durch die Pandemie zusätzlich verlangsamt. Die Patientenrekrutierung hat jedoch kürzlich wieder an Fahrt aufgenommen. Nach erfolgreicher FDA-Zulassung wäre Ameluz® in den Vereinigten Staaten das einzige Medikament zur Behandlung von oberflächlichen BCC mit PDT.

In der Europäische Union ist die Ameluz®-PDT seit Januar 2017 für die Behandlung von oberflächlichen und/oder nodulären Basalzellkarzinomen, die für eine chirurgische Behandlung nicht geeignet sind, zugelassen.

Hintergrund:

Die Biofrontera AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb dermatologischer Medikamente und medizinischer Kosmetika spezialisiert ist.

Das Leverkusener Unternehmen entwickelt und vertreibt innovative Produkte zur Heilung, zum Schutz und zur Pflege der Haut. Zu den wichtigsten Produkten gehört Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung von hellem Hautkrebs und dessen Vorstufen. Ameluz® wird seit 2012 in der EU und seit Mai 2016 in den USA vermarktet. In Europa vertreibt das Unternehmen zudem die Dermokosmetikserie Belixos®, eine Spezialpflege für geschädigte oder erkrankte Haut.

Biofrontera hat eines der wenigen deutschen Unternehmen eine zentralisierte europäische und eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten. Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert gegründet und ist an der Frankfurter Börse (Prime Standard) und an der US-amerikanischen NASDAQ gelistet. www.biofrontera.com

