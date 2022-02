Fernanda Fenga und Daniel Kuzmak kommen zu dem Unternehmen, das eine bahnbrechende Technologie zur Dekarbonisierung der Stahlproduktion einführen will

Boston Metal freut sich, zwei neue Mitglieder seines Geschäftsleitungsteams begrüßen zu dürfen, während sich das Unternehmen auf die Markteinführung seiner richtungweisenden Technologie für die Metallproduktion vorbereitet. Die neuen Rollen vertiefen die Geschäfts- und Finanzkompetenzen des Unternehmens und gehören zu einem rapide wachsenden Team, in dem Stephan Broek Ende 2021 zum Senior Vice President of Technology ernannt wurde.

Fernanda Fenga kommt als Senior Vice President of Corporate zu Boston Metal und bringt mehr als 20 Jahre Geschäftsleitungserfahrung in den Bereichen Compliance, Investorbeziehungen, Government Relations und Risikomanagement in der Metall- und Bergbauindustrie mit. Fenga ist Mitglied des Board of Directors von NioCorp Development Ltd., und gerade vor ihrem Wechsel zu Boston Metal agierte sie als Rechtsberaterin für eine Reihe weltweit tätiger Unternehmen.

Daniel Kuzmak übernimmt eine beratende Funktion in dem Unternehmen mit einem Fokus auf Finanzgeschäften. Kuzmak kommt mit mehr als 40-jähriger Unternehmenserfahrung zu Boston Metal und bekleidete in der Vergangenheit hochrangige Finanz- und Betriebspositionen bei großen börsennotierten Unternehmen sowie Firmen im Privatbesitz.

Fenga wird die Bereiche Humanressourcen, Finanzgeschäfte, Risikomanagement und Rechtsangelegenheiten beaufsichtigen und Kuzmak stärkt die Finanzabteilung, während das Unternehmen seinen Betrieb hochfährt und sich auf die Markteinführung seines bahnbrechenden Verfahrens zur Dekarbonisierung der Herstellung von Stahl und anderen Metallen vorbereitet.

"Wir freuen uns sehr, Fernanda Fenga und Dan Kuzmak im Geschäftsleitungsteam von Boston Metal begrüßen zu dürfen, und wir sind davon überzeugt, dass ihre Erfahrung und Expertise uns sehr zugute kommen werden, während wir uns auf die nächste Phase der industriellen Demonstration und Kommerzialisierung unserer Technologie vorbereiten. Die beiden werden entscheidende Beiträge zur Handhabung des rapiden Wachstums leisten, das wir im Vorfeld und nach der Markteinführung erwarten", erklärte Tadeu Carneiro, Chairman und CEO von Boston Metal.

Die Technologie von Boston Metal vereint patentierte Innovationen mit bewährten Verfahren aus der Aluminium- und Stahlindustrie und bietet eine bahnbrechende Lösung für das Problem der Kohlendioxidemissionen in der Stahlwertschöpfungskette. Bei der mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betriebenen Schmelzoxidelektrolyse wird Eisenerz in flüssiges Metall und Sauerstoff umgewandelt. Die modulare, skalierbare Plattform erzeugt keine CO2-Emissionen, ist äußerst energieeffizient und lässt sich mit unterschiedlichsten Eisenerzsorten nutzen. Die neuartige Technologie kann zudem nicht nur in der Stahlindustrie, sondern auch bei der Herstellung anderer Metallprodukte eingesetzt werden.

Im Jahr 2021 schloss das Unternehmen eine überzeichnete Finanzierungsrunde der Serie B, die bei Betreibern von Eisenerzbergwerken bis hin zu Stahlendnutzern auf großes Interesse stieß und von allen Teilnehmern der Serie A erneut unterstützt wurde, darunter das von Bill Gates gegründete Breakthrough Energy Ventures.

Über Boston Metal

Boston Metal ist ein weltweit tätiger Anbieter von Metalltechnologielösungen, der die Kommerzialisierung der Schmelzoxidelektrolyse (MOE), einer patentierten Plattform für die Grundmetallproduktion, betreibt. MOE bietet der Metallindustrie eine effizientere, kostengünstigere und umweltschonendere Lösung für die Herstellung vielfältiger Metalle und Legierungen aus unterschiedlichsten Rohstoffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.bostonmetal.com.

