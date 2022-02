Unterföhring (ots) -- Erstausstrahlung am Donnerstag um 21.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 sowie tags darauf um 18.00 Uhr auf Sky Sport News- Eine Dokumentation der beiden Sky Reporter Stephan Graf und Moritz Lang- Neben der linearen TV-Ausstrahlung ist die Dokumentation auf Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) sowie auf skysport.de (https://sport.sky.de/) und in der Sky Sport App verfügbar- Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender ist als Bestandteil des Entertainment Pakets (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder bei Bestellung eines Sky Tickets (https://skyticket.sky.de/) und somit für alle Kunden empfangbarUnterföhring, 01. Februar 2022 - Keine zehn Monate sind es mehr bis zur höchst umstrittenen und scharf kritisierten FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.Die Sky Reporter Stephan Graf und Moritz Lang waren vor Ort und haben sich mit den wichtigsten Themen rund um das Großevent befasst. Besonderer Fokus lag hierbei auf der Entwicklung der Menschenrechtssituation - steht der Wüstenstaat schließlich u.a. wegen seiner Arbeitsbedingungen massiv in der Kritik.Haben sich diese tatsächlich enorm verbessert, wie es Katar selbst behauptet? Neben dieser Thematik wurden auch weitere, globale Themen - wie etwa Nachhaltigkeit - in der 30-minütigen Dokumentation behandelt.Während ihrer Recherchen sind Moritz Lang und Stephan Graf dabei vielen Widersprüchen begegnet. So hat sich nicht nur ihr Blick auf die FIFA und die WM, sondern insbesondere auch ihre Sichtweise auf Katar geändert.Die Dokumentation "Katar 2022 - Das Turnier der Widersprüche" ist am Donnerstag um 21.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 sowie tags darauf um 18.00 Uhr auf Sky Sport News zu sehen. Neben der linearen TV-Ausstrahlung ist die Dokumentation auf Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) sowie auf skysport.de (https://sport.sky.de/) und in der Sky Sport App verfügbar."Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere EigenformateSky Sport News ist wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender ist Bestandteil des Entertainment Pakets im Sky Abonnement sowie bei Bestellung jedes Sky Tickets enthalten. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5135967