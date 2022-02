DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 2. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 4Q, Madrid *** 07:00 DE/Teamviewer AG, ausführliches Jahresergebnis (10:45 Telefonkonferenz), Göppingen *** 07:00 DE/Siltronic AG, Jahresergebnis, München *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 4Q, Basel *** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 9 Monate, Tokio *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Jahresergebnis, Wien *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 4Q, Bagsvaerd *** 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 4Q *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q, Newbury 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 2021, Baar *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Online-PK zur Konjunkturprognose 2022 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Januar (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+4,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+5,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+4,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,9% gg Vj *** 11:30 FI/Kone Oyj, Ergebnis 4Q, Espoo 12:00 DE/Leibniz-Gemeinschaft, Wirtschaftsgipfel (digital) zum Thema "Omikron, Inflation, Klima - Die Herausforderungen für die deutsche Wirtschaftspolitik" 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:20 NL/Ferrari NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 13:30 US/Abbvie Inc, Ergebnis 4Q, North Chicago *** 14:00 AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen (via Videokonferenz) *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +200.000 Stellen zuvor: +807.000 Stellen *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:01 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q, Bellevue *** 22:04 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q, San Diego *** 22:05 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 4Q, Menlo Park - DE/CSU-Landesgruppe im Bundestag, Klausurtagung (bis 3.2.), Berlin - US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q (nach Börsenschluss), New York - Börsenfeiertag Hongkong, China, Südkorea, Singapur ===

