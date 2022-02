Am Donnerstag stell der Ölriese Shell die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vor. Was Analysten erwarten, was derzeit im Unternehmen los ist. Der Ölpreis stieg im Januar so stark wie zuletzt vor einem Jahr. Kein Wunder also, dass auch das Mineralöl- und Erdgas-Unternehmen Shell von den Entwicklungen bei den Preisen von Brent, WTI und Co. profitiert. So kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im April 88,90 US-Dollar. ...

