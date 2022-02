Bei Abschluss der JES3plus-Schulung erhalten die Teilnehmer einen IBM Authorized Digital Badge



EL SEGUNDO, Kalifornien, Feb. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Interskill Learning, ein führender unabhängiger Anbieter von Online-Mainframe-Schulungen, und Phoenix Software International Inc., gaben heute die Veröffentlichung des JES3plus-Schulungsangebots bekannt. JES3plus, entwickelt von Phoenix Software International Inc., ist ein Derivat, das auf z/OS JES3 basiert. Es bietet Unternehmen die Möglichkeit, anstelle einer kostspieligen und potenziell riskanten JES2-Umstellung weiterhin die JES3-Technologie zu nutzen. z/OS 2.5, die neueste Version des Betriebssystems, ist die letzte Version mit JES3. Bei erfolgreichem Abschluss des Kurses erhalten die Teilnehmer ein IBM Authorized Digital Badge - JES3plus Experienced 1.1.



JES3plus-Kunden und JES3-Unternehmen, die eine Migration nach JES3plus planen, profitieren vom Zugang zu Schulungsmaßnahmen für bestehendes Personal und neu eingestellte Mitarbeiter. Die Kursentwickler von Interskill arbeiteten eng mit dem JES3plus-Entwicklungsteam bei Phoenix Software zusammen, um dem Mainframe-Personal detaillierte JES3plus-Online- und On-Demand-Schulungen anbieten zu können. Der Kurs ist für Anwendungsprogrammierer, Systemprogrammierer und Systembetreiber gedacht.

Das JES3plus-Schulungsangebot besteht aus fünf Modulen:

Einführung in JES3 plus

Arbeiten mit JES3 plus

Überwachen der JES3 plus -Umgebung

-Umgebung Definieren der JES3 plus -Umgebung

-Umgebung Anwendungsinteraktion mit JES3plus



Detaillierte Informationen über den JES3plus-Kurs und die einzelnen Module stehen auf der Website von Phoenix Software zur Verfügung.





IBM stellt nach erfolgreichem Abschluss der fünf JES3plus-Module ein offizielles IBM Authorized Digital Credential aus. Das IBM Digital Badge Program bietet einen anerkannten, respektierten und geschätzten Maßstab für Z-Mainframe-Kenntnisse und -Fähigkeiten in der globalen Mainframe-Computing-Branche.

Ed Jaffe, Chief Technology Officer von Phoenix Software International, sagte: "Unserem JES3plus-Team hat die Zusammenarbeit mit Interskill sehr gut gefallen. Dabei erfuhren wir aus erster Hand, warum Interskill weltweit de facto als die Quelle für Mainframe-Schulungen gilt. Die talentierten Kursentwickler von Interskill haben unser jahrzehntelanges JES3-Wissen genutzt, um ein E-Learning-Schulungsangebot zu erstellen, der als solide Grundlage für Mainframer dient, die in JES3plus-Shops arbeiten."

Darren Surch, COO von Interskill Learning, sagte: "JES3 ist für viele Mainframe-Organisationen von entscheidender Bedeutung. Diese Zusammenarbeit mit Phoenix Software ermöglicht es uns, die bemerkenswerte Tiefe und Breite des Wissens dessen Teams zu nutzen, um qualitativ hochwertige, erkenntnisreiche On-Demand-Schulungen für das wichtige JES3plus-Produkt anzubieten. Wir freuen uns, diesen außergewöhnlichen Kurs in das umfangreiche Online-Mainframe-Schulungsangebot von Interskill aufnehmen zu können."

Über Interskill Learning

Interskill Learning) ist ein führender Anbieter von IBM Z-Mainframe-Schulungen. Das Unternehmen entwickelt, liefert und unterstützt eine breite Palette von modernen Z Mainframe-Schulungskomponenten, die dem Mainframe-Personal das ganze Jahr über ein breites Spektrum an Mainframe-Schulungen bieten.

Über Phoenix Software International

Phoenix Software International Inc.) ist ein Unternehmen für die Entwicklung von Systemsoftware, das fortschrittliche Softwareanwendungen für Unternehmen auf der ganzen Welt bereitstellt. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Lösungen für moderne geschäftliche Herausforderungen.

