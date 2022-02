Der deutsche Leitindex DAX kann am Dienstag um 180 Punkte (+1,17%) auf 15.651 Punkte zulegen. Auch die Unternehmen der zweiten Reihe können einen Anstieg verzeichnen. So legt der MDAX um 432 Punkte (+1,30%) auf 33.754 Punkte zu. Der TecDAX legt um 43 Punkte (+1,26%) auf 3.501 Punkte zu. Am stärksten legte der SDAX um +1,46% (221 Punkte) auf 15.332 Punkte zu. Im Einkauf liegt bekanntlich der Gewinn und aus diesem Grund gehören Aktien, die einen starken Kursverlust hinter sich haben, auf die Watchlist. Wir haben drei Aktien gefunden, die einen spannenden Turnaround erreichen könnten.

