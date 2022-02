Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit gespannten Erwartungen blicken die internationalen Finanzmärkte auf eine Änderung der Geldpolitik der US-Notenbank (FED), so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Jerome Powell, der Präsident der FED, dürfte die Leitzinsen (FED Funds Rate) wahrscheinlich drei- bis viermal in diesem Jahr erhöhen und die Käufe von im Markt befindlichen Anleihen (quantitative Lockerungen) vollkommen einstellen. Eine solche Änderung der Geldpolitik beeinflusse erfahrungsgemäß die Wall Street und die Finanzmärkte der ganzen Welt. Doch da diese Maßnahmen schon lange an den Finanzmärkten diskutiert würden, müsse das nicht unbedingt negative Auswirkungen auf die Tendenzen haben. ...

