Mainz (ots) -Woche 07/22Sonntag, 13.02.Bitte Programmänderungen beachten:6.20 Terra XSpione im Tierreich - Große Gefühle(vom 26.5.2018)Deutschland 2018(Die Sendung "Terra Xpress" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen.)Woche 08/22Samstag, 19.02.Bitte Programmänderungen beachten:5.45 Terra Xpress-6.15 Geheimnisse vor Mallorca und Auswandern ins Glück(vom 25.7.2020)(Die Sendung "Frag den Lesch" entfällt. Die Sendung "Eine Erde - viele Welten" wurde auf Sonntag, 20.02.2022, 6.15 Uhr verschoben.)Sonntag, 20.02.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:6.15 Terra XEine Erde - viele WeltenWüsten(Text und weitere Angaben s. 19.2.2022)7.00 Terra XEine Erde - viele WeltenInseln7.45 Terra XEine Erde - viele WeltenDschungel8.30 Terra XEine Erde - viele WeltenStädte9.15 Terra XFantastische Phänomene1. Welt in Bewegung9.55 Terra XFantastische Phänomene2. Bausteine des Lebens10.40 Terra XAuf die Größe kommt es an - Riesen11.25 Terra XAuf die Größe kommt es an - Zwerge12.10 Terra XDie Vermessung der ErdeVon der Nebra-Scheibe bis zum GPS12.55 Terra XDie Vermessung der ErdeVon Kolumbus bis ins All13.40 Terra XRätselhafte PhänomeneDiamantenfieber und sprechende Pflanzen14.25 Terra XRätselhafte PhänomeneSternengold und der Hauch des Todes15.10 Terra XRätselhafte PhänomenePowerschnecken und haariges Eis15.55 Terra XRätselhafte PhänomeneMonsterwellen und Fluggiganten16.35 Die glorreichen 10Die größten Rätsel der Geschichte(vom 7.2.2015)(Die Sendungen "MAITHINK X - Die Show" und "Game Two #236" entfallen. Weiterer Ablauf ab 17.20 Uhr wie vorgesehen.)Woche 09/22Samstag, 26.02.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:4.30 Frag den LeschNachrichten vom Anfang des Universums(vom 17.5.2015)Deutschland 20154.45 Terra XKielings wilde WeltZurück zur Natur5.30 Terra X-6.15 Kielings wilde WeltWilde Nachbarn(Die Sendung "Kielings wilde Welt - Kreislauf des Lebens" wurde auf Sonntag, 27.02.2022, 6.15 Uhr verschoben.)Sonntag, 27.02.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:6.15 Terra XKielings wilde WeltKreislauf des LebensFilm von Iris Gesang und Beate Marx(Text und weitere Angaben s. 26.2.2022)7.00 Terra XSternstunden der Evolution mit Dirk Steffens1. Der Anfang von allem7.45 Terra XSternstunden der Evolution mit Dirk Steffens2. Untergang und Neubeginn8.30 Terra XSternstunden der Evolution mit Dirk Steffens3. Die großen Rätsel9.15 Terra XArtensterben - die Fakten10.00 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensAus Liebe zum Leben: Artenschutz(vom 15.11.2020)Deutschland 202010.40 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensTiere, die Geschichte schreiben11.25 Terra XDie Geschichte von Pferd und Mensch12.10 Terra XHerman, der ApacheEin Deutscher unter Indianern12.55 Terra XKolumbus und die wahren Entdecker Amerikas13.40 Terra XMagellans Reise um die ErdeDas Abenteuer der ersten Weltumsegelung(vom 5.7.2020)Deutschland 202014.25 Terra XDie Reise der Menschheit - Der Aufbruch15.10 Terra XDie Reise der Menschheit - Fremde Welten15.50 Terra XDie Reise der Menschheit - Welt in Bewegung16.35 Die glorreichen 10Die größten Völker der Geschichte(Die Sendungen "MAITHINK X - Die Show" und "Game Two #237" entfallen. Weiterer Ablauf ab 17.20 Uhr wie vorgesehen.)Woche 10/22Samstag, 05.03.Bitte Programmänderungen beachten:5.00 Terra XpressUnglaublich! Kleine Wunder und große Träume(vom 20.12.2020)Deutschland 20205.30 Terra X-6.15 Der Mond - unser magischer Trabantmit Alexander Gerst(vom 20.1.2019)Deutschland 2018(Die Sendung "Frag den Lesch" entfällt.)Sonntag, 06.03.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:6.15 Terra XDer Mars - Rätselhafte WüstenweltMit Alexander Gerst7.00 Terra XDie Vermessung der ErdeVon der Nebra-Scheibe bis zum GPS7.45 Terra XDie Vermessung der ErdeVon Kolumbus bis ins All8.30 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensExtreme Welten: Das unsichtbare Netzwerk9.15 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensÜberleben: Planet im Wandel10.00 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensDie Zähmung des wilden Planeten(vom 4.12.2021)Deutschland 202110.40 Terra XWem gehört die Welt? - Eine Geschichte des ReichtumsVom Acker zum Imperium11.25 Terra XWem gehört die Welt? - Eine Geschichte des ReichtumsVon Fürsten und Kaufleuten12.10 Terra XWem gehört die Welt? - Eine Geschichte des ReichtumsVon der Macht des Marktes12.55 Terra XDrogen - Eine Weltgeschichte1. Zwischen Rausch und Nahrung13.40 Terra XDrogen - Eine Weltgeschichte2. Zwischen Medizin und Missbrauch14.25 Terra XWunderwelt ChemieDie Bausteine der Natur15.10 Terra XWunderwelt ChemieDie Magie der Verwandlung15.55 Terra XWunderwelt ChemieDie Elemente des Lebens16.35 Die glorreichen 10Die größten Heldinnen der Geschichte(Die Sendungen "MAITHINK X - Die Show" und "Game Two #238" entfallen. Weiterer Ablauf ab 17.20 Uhr wie vorgesehen.)Woche 11/22Samstag, 12.03.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:5.00 Terra XpressZu wenig, zu teuer - wird Wohnen zum Luxus?(ZDF 9.1.2022)Deutschland 20225.35 Terra X-6.20 Deutschland von oben 4Land(Die Sendung "Frag den Lesch" entfällt.)Sonntag, 13.03.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:6.15 Terra XDeutschland bei NachtStadt7.00 Terra XDeutschland bei NachtLand7.45 Terra XDeutschlands Supergrabungen (1)8.30 Terra XDeutschlands Supergrabungen (2)9.15 Terra XMythos NordseeWilde Küsten, Götter und segelnde DrachenFilm von Martin Papirowski(vom 16.1.2021)Deutschland 20209.55 Terra XMythos NordseeGoldene Zeiten, Piraten und der Blanke HansFilm von Martin Papirowski(vom 16.1.2021)Deutschland 202010.40 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieGeheimnisvolle Botschaften11.25 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieRätselhafte Bauten12.10 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieVerlorene Techniken12.55 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieRätselhafte Amazonen13.40 Terra XEine kurze Geschichte über ...Das Mittelalter14.25 Terra XEine kurze Geschichte über ...Die Hexenverfolgung15.10 Terra XEine kurze Geschichte über ...Das alte Ägypten15.55 Terra XEin Moment in der GeschichteCäsars Ermordung16.40 Die glorreichen 10Die unglaublichsten Morde der Geschichte(Die Sendungen "MAITHINK X - Die Show" und "Game Two #239" entfallen. 