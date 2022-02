DJ Markit: Aktivität in US-Industrie zeigt im Januar nachlassende Tendenz

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat im Januar im Vergleich zum Vormonat abgenommen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 55,5 von 57,7 Punkten und damit auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2020. Volkswirte hatten einen Stand von 54,8 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 55,0 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson verwies auf die Ausbreitung der Omikron-Variante und Lieferkettenprobleme. Allerdings lasse der Preisdruck bei den Rohstoffen nach, und die Hersteller seien wieder optimistischer.

