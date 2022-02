NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Analyst James Grzinic erwartet in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine starkes viertes Quartal, was die Entwicklung des Umsatzes und die Marge betrifft. Ein enthülltes Fünf-Jahres-Margenziel sei außerdem ermutigend. Ob dies aber tatsächlich der Aktie helfe, sei in Zeiten anziehender Zinsen nicht so eindeutig./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2022 / 09:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2022 / 09:17 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121667

