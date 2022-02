FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Post haben am Dienstag im Verlauf viel Rückenwind aus den USA bekommen. Starke Zahlen vom Wettbewerber United Parcel Service (UPS) stärkten ab dem Mittag auch das zuvor nur verhaltene Interesse der Anleger an den Aktien des deutschen Logistikers. Zuletzt rückten sie um 2,4 Prozent vor, was einen Platz in der Spitzengruppe des Dax bedeutete.

Der Paketboom im In- und Ausland hat UPS im abgelaufenen Jahr überraschend viel Gewinn beschert. Laut dem JPMorgan-Experten Brian Ossenbeck wird dies langsam zur Gewohnheit, denn eine besser als erwartete operative Entwicklung sei schon zum fünften Mal in Folge der Fall. Dennoch reagierten auch die Anleger des US-Paketdienstes wieder begeistert: Die Aktien zogen im frühen New Yorker Handel um mehr als 13 Prozent an. Der Goldman-Analyst Jordan Alliger hob außerdem hervor, dass UPS die für 2023 angepeilten Ziele bereits 2022 erreichen wolle./tih/he