Hat der Markt schon seinen Boden gefunden? Oder beschert uns Russland noch einen Schwarzen Schwan? Tom Lee von Fundstrat sieht gute Chancen für eine "heftige Rally" noch im Februar. Seiner Ansicht nach seien die Aktien zu Beginn des Jahres zu stark gefallen."Es sieht so aus, als ob das 'V' für Februar nicht der Valentinstag, sondern eine heftige Rally ist", sagte der Mitbegründer und Leiter der globalen Forschung von Fundstrat am Montag in der CNBC-Sendung "Fast Money". Lee sagte, dass mehrere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...