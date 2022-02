Wer im Jahr 1999 nur 10.000 Dollar auf Nvidia gesetzt hätte, hat nun ein Aktien-Paket im Wert von neun Millionen Dollar. Und das Ende des Wachstums des Chip-Überfliegers ist laut den Experten von Raymond James noch nicht in Sicht.Der Chip-Gigant wandert nun auf die Favoriten-Liste der Analysten. "Nirgends im Sektor findet man ein solches Ausmaß an Wachstum", so die Begründung. Nur Lieferengpässe hätten die operative Dynamik bremsen können. Nun werde wohl auch dies gelöst, das Management sei "zunehmend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...