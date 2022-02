NEW YORK (dpa-AFX) - Eine überraschend optimistische Prognose hat am Dienstag die Aktien von United Parcel Service (UPS) auf ein Rekordhoch gehievt. Die Papiere des US-Paketdienstes erreichten bei knapp 232 US-Dollar eine Bestmarke und notierten zuletzt noch 12,54 Prozent im Plus bei 227,57 Dollar. Damit waren sie der klare Favorit im S&P 500 . Der den breiten Markt abbildende Index gab um ein halbes Prozent nach.

Das Geschäft des Konzerns wuchs im abgelaufenen Jahr erneut kräftig. Der Paketboom im In- und Ausland bescherte UPS überraschend viel Gewinn. Laut dem JPMorgan -Experten Brian Ossenbeck wird dies langsam zur Gewohnheit, denn eine besser als erwartete operative Entwicklung sei schon zum fünften Mal in Folge der Fall.

Zudem überraschten die neuen Prognosen von UPS für dieses Jahr in puncto Umsatz und um Sondereffekte bereinigte Marge positiv. Die Unternehmensziele implizierten, dass der Konzern seine für nächstes Jahr angepeilten Umsatz- und Margenziele bereits 2022 erreichen könnte, schrieb Analyst Jordan Alliger von der US-Investmentbank Goldman Sachs .

Seit dem dem Amtsantritt von Carol Tome als Vorstandsvorsitzender von UPS im Juni 2020 räumt der Logistikkonzern Profitabilitätssteigerungen Vorrang vor weiterem Volumenwachstum ein. Das bedeutet Preiserhöhungen und die Fokussierung auf kleinere Kunden, die normalerweise nicht die Rabatte bekommen, die von Großkunden ausgehandelt werden.

Im Zuge der guten Nachrichten zogen am Dienstag auch die Aktien der Konkurrenz an: Jene von Fedex an der New Yorker Börse um 2,8 Prozent und jene der Deutschen Post in Frankfurt um 1,7 Prozent./la/tih/he