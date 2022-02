In den vergangenen Tagen hatte Delivery Hero einen Stammplatz am Ende des DAX für sich gepachtet. Die Tage, an denen die Aktie des Lieferdienstes mal nicht die rote Laterne überreicht bekamen, ließen sich in jüngster Vergangenheit an einer Hand abzählen. Umso erfreulicher ist die Performance, welche die Bullen zu Beginn der neuen Woche ablieferten.Ohne große Vorwarnung sprang Delivery Hero (DE000A2E4K43) am Montag mal eben um gut sieben Prozent in die Höhe und setzte sich damit an die Spitze des DAX. Wir scheinen es mit einer Aktie der Extreme ...

