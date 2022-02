Das Plattenlabel Warner Music kooperiert zukünftig mit der Musik-NFT-Plattform Oneof. Die Plattform hat in der Vergangenheit bereits Werke von Whitney Houston oder John Legend als NFT verkauft. Die Audio-NFT-Plattform Oneof geht eine Partnerschaft mit der Warner Music Group ein, wie das Label in einer Mitteilung Ende Januar 2022 bekannt gab. Die Plattform bietet Musiker:innen die Möglichkeit, ihre Musik als NFT zu verkaufen. Mehr zum Thema Auch Warner Music setzt jetzt auf NFT Was sind NFT? Wir erklären den Krypto-Hype NFT per Kreditkarte: ...

