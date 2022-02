Die US-Börsen geben nach der jüngsten Erholungsrally wieder etwas nach. Der Leitindex Dow Jones Industrial notiert geringfügig tiefer bei 35.128,42 Punkten. Der breiter aufgestellte S&P 500 fällt um 0,11 Prozent auf 4.510,62 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 geht es um 0,40 Prozent auf 14.870,59 Punkte nach unten. Er war an den beiden vergangenen Handelstagen um jeweils mehr als drei Prozent in die Höhe geschnellt.Frische US-Konjunkturdaten trüben etwas die Stimmung an den Börsen. So ...

