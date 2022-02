FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem erfreulichen Wochenbeginn hat der Dax am Dienstag nachgelegt. Im Einklang mit den neuerdings stabilisierten US-Börsen und einem robusten Handel auch in Tokio startete der deutsche Leitindex mit weiteren Gewinnen in den Februar. Über die Ziellinie ging er 0,96 Prozent höher bei 15 619,39 Punkten. Der MDax legte um 1,24 Prozent auf 33 735,99 Zähler zu.

Anleger gingen wie schon am Vortag wieder vermehrt ins Risiko, schrieb Analyst Pierre Veyret vom Handelshaus Activtrades. Dabei griffen sie bei den Aktien zu, die durch abgerutschte Kurse zu vermeintlichen Schnäppchen geworden seien. Bei knapp 15 688 Punkten in der Spitze traten die Anleger im Verlauf allerdings wieder auf die Bremse. Der Broker CMC Markets sprach auf diesem Niveau von "umkämpftem Terrain".

Die derzeitigen Gewinne am Aktienmarkt werden laut Veyret auch befeuert von der bisherigen Berichtssaison, in der die Unternehmen zumeist die Erwartungen übertroffen hätten. In dieses Bild passte das Kursplus von drei größeren Dax-Gewinnern: Heidelbergcement nach eigenen Zahlen und Deutsche Post sowie Deutsche Bank im Schlepptau von Resultaten bedeutender Konkurrenten./tih/he

DE0006047004, DE0008469008, DE0008467416