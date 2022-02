Aktien von AMC Entertainment (WKN: A1W90H) explodieren in diesen Minuten um +14,07% auf 18,32 US$. Die Kinokette meldet einen Cash-Gewinn für das Spiderman-Quartal. AMC ist im Kinogeschäft tätig und besitzt und betreibt Kinos in den Vereinigten Staaten. Infolge der Corona-Krise ist der Marktanteil um ein Viertel gegenüber dem Niveau vor der Pandemie gestiegen. Jedes dritte US-Kino ist damit ein AMC-Kino (Stand Mai). Wie GameStop erlangte der Kinobetreiber ...

