Halle/MZ (ots) -Der Doppelmord an einer jungen Polizistin, die noch in der Ausbildung war, und einem jungen Polizisten zeigt einmal mehr auf erschreckende Weise, wie hochgradig gefährlich dieser Beruf ist.Da ist die tägliche Gefahr in Alltagssituationen, die sich nicht kalkulieren lässt. Bei jeder Polizeikontrolle kann es zu einer Eskalation kommen - weil die Beamten unverhofft auf Kriminelle treffen oder bis dahin unauffällige Menschen die Kontrolle über sich selbst verlieren.Man darf die Polizei bei anderer Gelegenheit auch kritisieren. Wie Vertreter vieler Berufsgruppen wissen die selbstkritischeren, wann Kritik angebracht ist und wann nicht. So oder so sollte man den rund 300.000 Polizisten aber mit Respekt begegnen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200Marc.Rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5136193