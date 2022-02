Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Informationen zum öffentlichen Kaufangebot an die Aktionäre der Bank Linth



01.02.2022 / 18:15 CET/CEST

Vaduz, 1. Februar 2022. Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB), Vaduz, publizierte am 27. Januar 2022 die Voranmeldung des öffentlichen Kaufangebots für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Bank Linth LLG AG, Uznach. Der in Ziffer 2.1 Teil-Tauschangebot / Baralternative angekündigte Bericht über die Bewertung der LLB-Aktie durch Ernst & Young mit Bewertungsstichtag 26. Januar 2022 liegt inzwischen vor und ist unter www.llb.li/kaufangebot einsehbar. Die Publikation des Angebotsprospekts ist wie bereits kommuniziert am 25. Februar 2022 vorgesehen. Wichtige Termine Freitag, 25. Februar 2022, Präsentation Jahresabschluss 2021

Freitag, 25. März 2022, Publikation Geschäftsbericht 2021

Freitag, 6. Mai 2022, 30. ordentliche Generalversammlung Kurzporträt Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'056 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten (Abu Dhabi und Dubai) präsent. Per 31. Dezember 2021 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 106 Mia. Freundliche Grüsse Liechtensteinische Landesbank

