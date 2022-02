Berlin (ots) -Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum KfW-Hin-und-HerNach nur sieben Tagen revidiert die Bundesregierung ihre Entscheidung. Nein, diesmal geht es nicht um die Corona-Politik, sondern um den Förderstopp des Bundes für energieeffiziente Gebäude. Zumindest die bereits gestellten Anträge werden bearbeitet, heißt es aus Berlin.Verlässlichkeit sieht anders aus. Nicht nur das Hin und Her dürfte viele Bauherren Nerven gekostet haben. Das vorzeitige Aus für das Programm rund um das Effizienzhaus 55 wird nicht zurückgenommen. Diejenigen, die die Frist zum 31. Januar ausnutzen wollten, müssen nun umplanen.In Zeiten, in denen ohnehin so vieles mit Unsicherheit behaftet ist, wäre ein überlegteres Handeln wünschenswert gewesen - auch von Neulingen auf dem Regierungsparkett.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5136203