Der ATX TR gewann am Dienstag 1,57% auf 7934,94 Punkte. Year-to-date liegt der ATX TR nun 1,1% im Plus. Es gab bisher 12 Gewinntage und 10 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 3,16%, vom Low ist man 5,41% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2022 ist der Dienstag mit 1,06%, der schwächste ist der Freitag mit -0,86%. Die aktuell längste Serie: DO&CO mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 16.39%) - die längste Serie dieses Jahr: AT&S 6 Tage (Performance: 19.75%). HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/2637 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in Wiener Börse Plausch #66 über Do&Co, dann über die Frage, ob nun auch bald ein CPI-Pflichtangebot für S ...

