Gemeinhin gilt der Sommer an der Börse als nicht so stark. Das Sprichwort: Sell in May and go away, spricht für sich. Doch es zeigt sich, dass der Juli eine angenehme Ausnahme ist. Womit Anleger im Juli rechnen können und was die besten Anlagen sind. Von Marian Kopocz. Früher waren die Sommermonate an der Börse tatsächlich oft schwach. Denn viele Trader waren im Urlaub, es gab noch nicht die moderne Technik, um überall auf der Welt jederzeit handeln ...

