München (ots) -Die Corona-Lage in Bayern hat sich durch die relativ harmlose Omikron-Variante des Virus entspannt. Ein Ende der Restriktionen ist dringend geboten. Auch die unverhältnismäßige Sperrstunde in der Gastronomie muss aufgehoben werden.Der stellvertretende Vorsitzende und wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Franz Bergmüller, erklärt dazu folgendes:"Die milde Omikron-Variante bietet uns die Chance, endlich zur Normalität zurückzukehren. Während andere Länder ihren Bürgern ein normales, freies Leben erlauben, halten Bundes- und Staatsregierung immer noch an Grundrechtsbeschränkungen fest.Unter ihrer Politik hat besonders die Gastronomie gelitten. Tausende Gastwirte und ihre Mitarbeiter stehen vor dem Aus. Ministerpräsident Söder hat angekündigt, im Februar endlich Lockerungen zuzulassen. Jetzt müssen den Worten Taten folgen! Ein erster, wichtiger Schritt wäre die Aufhebung der Sperrstunde. Dass die Wirte ihre Gäste um 22 Uhr auf die Straße setzen müssen, ist unverhältnismäßig und bringt im Kampf gegen das Virus keinen positiven Effekt. Im Gegenteil: Die Menschen treffen sich dann eben privat.Ich fordere die Staatsregierung auf, die Sperrstunde in Bayern fallen zu lassen. Auch die 2G-Regel im Gastgewerbe muss dringend abgeschafft werden. Gasthäuser haben insgesamt kaum etwas zum Infektionsgeschehen beigetragen. Hygienekonzepte können natürlich auf freiwilliger Basis noch beibehalten werden. Jetzt ist es an der Zeit, endlich zur Normalität zurückzukehren!"