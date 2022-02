The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.02.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.02.2022



ISIN Name

DE000A14KN47 CLOCKCHAIN AG INH O.N.

KYG3002T1013 ELIFE HLDGS LTD HD-,02

NL0011376074 VANECK MSTR.NA. EQ.UC.ETF

PR8967491088 TRIPLE-S MANAG.CORP.B DL1

XS1493836461 ZIGGO B.V. 16/27 REGS

