Straubing (ots) -Rund 133 000 Arbeitslose mehr als im Vormonat - das klingt nach Krise. Bei genauer Betrachtung jedoch zeigt sich der Arbeitsmarkt in diesem Winter in guter Form. Denn mit 2,462 Millionen liegt die Zahl der Menschen ohne Job nur noch 37 000 über dem Niveau von Januar 2020. Der Arbeitsmarkt ist auf Erholungskurs. (...)Einige Branchen jedoch sind von Normalität noch immer weit entfernt. Aus den Betrieben sind viele Anzeigen bei der Bundesagentur eingegangen, dass mit Kurzarbeit gerechnet wird. Die Omikron-Variante macht den Unternehmen schwer zu schaffen, bei potenziellen Kunden und Gästen hält sich angesichts des Infektionsgeschehens und der Corona-Regeln die Lust, Geld auszugeben, in Grenzen. Insgesamt gibt es Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Aber: Niemand weiß, ob sich die Hoffnungen auf ein Ende der Pandemie erfüllen, oder ob nicht neue Rückschlägen drohen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5136222