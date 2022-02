LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown verdoppelt das Volumen seines laufenden Aktienrückkaufprogramms. Der Verwaltungsrat habe dem Erwerb weiterer Papiere für bis zu 500 Millionen Euro zugestimmt, teilte das Unternehmen am Abend in Luxemburg mit. Das laufende, am 25. März verkündete Programm sei bereits zu 90 Prozent ausgeschöpft. Insgesamt will Aroundtown maximal weitere 100 Millionen Aktien zurückkaufen. Das Programm wurde zudem bis Jahresende verlängert.

Investoren reagierten positiv. Der Aktienkurs von Aroundtown legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um knapp zwei Prozent zu./he/la