Den Zahlreigen der Techwerte in dieser Woche eröffnet Alphabet. Der Konzern hat heute kurz nach Börsenschluss in den USA Zahlen vorgelegt. Und die überzeugen den Markt. Bei praktisch allen wichtigen Kennzahlen liegt die Google-Muttergesellschaft über den Erwartungen der Analysten. Die Aktie steigt in einer ersten Reaktion 3,5 Prozent im nachbörslichen Handel.Alphabet hat im vierten Quartal bessere Ergebnisse und Umsätze erzielt als erwartet. Die Aktien stiegen im ausgedehnten Handel stark an. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...