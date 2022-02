KELOWNA, British Columbia, Feb. 01, 2022, ein führender Entwickler von Idle-Spielen fürs Handy, bringt auf Netflix ein neues Spiel mit dem Namen Dungeon Dwarves heraus.



Hyper Hippo Entertainment, Entwickler und Herausgeber der erfolgreichen Handyspiele AdVenture Capitalist, AdVenture Communist und AdVenture Ages kündigte heute die weltweite Einführung eines Idle-Games der nächsten Generation an: Dungeon Dwarves. Dungeon Dwarves ist jetzt weltweit im App Store, auf Google Play und Netflix erhältlich.

Sehen Sie sich den Trailer zu Dungeon Dwarves hieran.

"Wir bei Hyper Hippo freuen uns sehr, das erste Idle-Game auf Netflix in 15 Sprachen und in mehr als 190 Ländern weltweit auf den Markt bringen zu können", sagte Lance Priebe, Gründer und Chief Innovation Officer bei Hyper Hippo Entertainment. "Dies ist eine fantastische Gelegenheit für uns, mit einem Team zusammenzuarbeiten, das Spiele ebenso sehr liebt wie wir und unsere Vision unterstützt: Spieler überall auf der Welt zu unterhalten und zu inspirieren."

In Dungeon Dwarves muss der Spieler eine Gruppe aus mächtigen Zwergen durch eine endlose Reihe tödlicher Herausforderungen manövrieren. Auf der endlosen Suche nach funkelnden Schätzen statten die Spieler ihre Helden mit Gold und Ausrüstung aus, die sie in den Verliesen finden. So wie es sich für echte Zwerge gehört, wechseln die Helden mühelos von der Hacke zur Axt, egal ob es darum geht, Felsen zu zerschlagen oder Trolle aufzuschlitzen!

Dungeon Dwarves ist ein unterhaltsames, süchtig machendes Idle-Spiel, das jeder spielen kann, das aber auch Raum für Meisterschaft bietet. Weil Ihre Zwerge niemals zu kämpfen aufhören, warten bei jedem Login glänzende Belohnungen auf Sie. Spielen Sie so viel oder so wenig, wie Sie mögen! Jede Sitzung verspricht spannende Fortschritte, tödliche Kämpfe, Zwergenstreiche und haufenweise Schätze!

Hyper Hippo ist bestrebt, Spielern auf der ganzen Welt zu dienen, und wird das Spiel mit regelmäßigen Updates unterstützen. Zusätzlich sind 18 neue Sprachen geplant!

Laden Sie das Spiel hierauf Ihr iPhone oder iPad herunter.

Laden Sie das Spiel hierauf Ihr Android-Gerät herunter.

Spielen Sie das Spiel mit Ihrem Mobilgerät hierauf Netflix. Achten Sie darauf, dass Sie die Netflix-App installiert haben, um die Spieleseite automatisch zu starten.

Hyper Hippo Entertainment, Gewinner des "Best Places to Work Award 2021" von gamesindustry.biz, stellt ein. Weitere Infos erhalten Sie hier.

Über Hyper Hippo Entertainment:

Hyper Hippo ist ein Entertainmentstudio, das sich auf die Produktion von Unterhaltung mit einer positiven Wirkung auf die Welt konzentriert. Hyper Hippo wurde 2012 vom Schöpfer von Club Penguin, Lance Priebe, gegründet und ist das Unternehmen hinter den erfolgreichen Idle-Games AdVenture Capitalist, AdVenture Communist und AdVenture Ages. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hyperhippogames.com.

Pressekit

Zusätzliche Materialien finden Sie hier.

Pressekontakt

Jennifer Kilback

Hyper Hippo Entertainment

jennifer.kilback@hyperhippo.com

250-448-8550