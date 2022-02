Der Mehrheitseigentümer von PlayKids, Movile, tritt Sandbox als Minderheitsaktionär bei; PlayKids-CEO wird Expansion von Sandbox nach Lateinamerika leiten

Sandbox Co, ein in London ansässiger Anbieter digitaler Bildungsprodukte und -dienstleistungen, gab heute bekannt, dass er PlayKids übernommen hat, eine führende digitale Bildungsplattform in Brasilien.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220201005944/de/

The PlayKids app (4M+ users) and Leiturinha (kids' monthly book-club subscription with 200,000+ subscribers) will now be part of Sandbox Co.'s rapidly expanding portfolio. (Graphic: Business Wire)

PlayKids bietet Videoinhalte, Bücher und E-Learning-Erlebnisse durch zwei Kernmarken: die PlayKids-App, eine preisgekrönte Video-on-Demand-Plattform für Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren, und Leiturinha, einer der größten Kinderbücher-Abonnement-Services in der Region.

Der Mehrheitseigentümer von PlayKids, Movile, ein langfristiger Investor in lateinamerikanischen Tech-Unternehmen, beteiligt sich an Sandbox als Minderheitsinvestor. Das durch Prosus gestützte Unternehmen hat eine bedeutende Präsenz im Tech- und Investment-Ökosystem von Brasilien und hat mehrere Investitionsrunden für Branchenführer wie iFood, Sinch und Zoop geleitet.

"Wir sind große Fans von PlayKids und Leiturinha und freuen uns, sie bei Sandbox als perfekte Ergänzung unseres bestehenden Produktangebots willkommen heißen zu dürfen", sagte Bhav Singh, Gründer und CEO von Sandbox. "Ich bin hocherfreut, Guilherme Martins, den CEO von PlayKids, gewonnen zu haben, um die Einführung unseres breiteren Portfolios in Lateinamerika zu leiten, und dass Movile Aktionär bei uns wird, während wir unseren Wachstumskurs mit Fokus auf herausragenden Service für Millennials und Gen-Z-Familien fortsetzen."

"Infolge der Pandemie beobachteten wir eine klare Zunahme der digitalen Beschleunigung im letzten Jahr und es musste schnell neu definiert werden, wie Kinder während der Lockdowns geschult und unterhalten werden", sagte Guilherme Martins, CEO von PlayKids und Gründer von Leiturinha. "Dieser Trend wird sich meiner Ansicht nach fortsetzen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Bhav und anderen Akteuren bei Sandbox, um unser digitales Angebot zu erweitern und die Online-Bildungsprodukte von Sandbox auf den lateinamerikanischen Markt zu bringen."

"Das Ziel von Movile ist es, führende Unternehmen, welche die Welt verändern können, aufzubauen und sie dabei zu unterstützen, Herausforderungen zu meistern und ihr Wachstum zu beschleunigen", so Silvia Motta, Leiterin Strategie und M&A bei Movile. "In nur wenigen Jahren haben wir PlayKids von einer App, die einige Tausende Lernende erreichte, zu einer global anerkannten Bildungsplattform für Kinder aufgebaut. Mit den talentierten Mitarbeitern, dem Know-how und unternehmerischen Mut von Sandbox wird die Kombination der zwei Unternehmen fesselnde Bildungserlebnisse liefern und das Lernen auf der ganzen Welt verbessern. Wir sehen der Fortsetzung dieses Wegs mit Sandbox erwartungsvoll entgegen."

Sandbox verzeichnete über die letzten Jahre hinweg ein rapides Wachstum. Das Portfolio des Unternehmens umfasst derzeit 17 Marken mit einem monatlichen Publikum zu Spitzenzeiten von über 60 Millionen Kindern, Familien und Lehrern.

Logos und Bilder erhalten Sie HIER

Über Sandbox Co https://sandboxandco.com

Sandbox ist ein in London ansässiges Bildungsunternehmen für Millennials, das fesselnde Online-Produkte und -Dienstleistungen anbietet, mit denen das Lernen Spaß macht. An der Schnittstelle der Digital-, Bildungs- und Medienindustrien nehmen die Marken von Sandbox technologische Fortschritte wahr, fokussieren auf global relevante Kernthemen, die schwerpunktmäßig auf die Interessen von Familien ausgerichtet sind und der Entwicklung von Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts dienen. Sandbox Co repräsentiert die von Sandbox gesteuerten Geschäftseinheiten, welche die Gesellschaft strategisch betreibt und an denen sie beteiligt ist eine Palette von 17 Marken, von denen die meisten in ihren jeweiligen Segmenten Marktführer sind und mehrere Auszeichnungen gewonnen haben. Die Marken richten sich an drei Vertikalen aus: Sandbox Gaming, Sandbox Kids und Sandbox Learning. Zu den Marken von Sandbox gehören Code Kingdoms, CoolMathGames, Curious World, Edujoy, Fact Monster, Family Education, Funbrain, InfoPlease, Hopster, Kidomi, Leiturinha, PlayKids, Poptropica, TeacherVision, Teachit, Tellmewow und Tinybop. Sandbox ist bestrebt, ein unvergleichliches Ökosystem von Edutainment-Produkten anzubieten, das derzeit über 60 Millionen Kinder, deren Millennial-Eltern und Lehrer erreicht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220201005944/de/

Contacts:

Agnes Lesti

Communications and Partnerships Manager

a.lesti@sandboxkids.io