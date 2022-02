Die Aktie hat schönes Potenzial und wir sehen das locker bei 8-10 CAD denn Vizsla hat bisher alles richtig gemacht und Silber sollte in den nächsten Jahren auf 40$ steigen!

Liebe Leserinnen und Leser!

Ist-Situation 2021:

Das Jahr 2021 war für Vizsla Silver sowohl auf Projektebene als auch auf Unternehmensebene ein transformatives Jahr. Bei Panuco führten Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 100.000 Meter zur Entdeckung mehrerer neuer hochgradiger Erzgänge, wodurch das neu konsolidierte Projekt schließlich in das Stadium der Ressourcenbohrungen vorstieß. Auf Unternehmensseite hat Vizsla erfolgreich über 70 Millionen CAD in Form von Eigenkapitalfinanzierungen aufgebracht, um die laufenden Explorations- und Entwicklungsarbeiten bei Panuco zu finanzieren. Ebenso hat das Unternehmen seine Vereinbarungen über das Liegenschafts-Earn-in ausgeübt, um in dem Bezirk eine 100%ige Kontrollbeteiligung zu erhalten. Bis dato hat man nur einen kleinen Teil der bekannten edelmetallreichen Gänge auf der Liegenschaft durch Bohrungen überprüft, wobei Napoleon und Tajitos weniger als 5 % der gesamten vermuteten Gangstreichlänge ausmachen.

Ausblick 2022:

Nach der Bekanntgabe der ersten Ressource im Laufe dieses Quartals 2022 plant Vizsla Silver die Fortsetzung seiner aggressiven Gebietsexploration mit dem Ziel, die Ressourcenbasis des Projekts durch Bohrungen zur Kategorienumwandlung und Erweiterungsbohrungen zu vergrößern, was in einer Ressourcenaktualisierung im zweiten Halbjahr dieses Jahres gipfeln wird.

Während 2021 die Grundlage für die Schätzung der ersten Ressourcen und die Weiterentwicklung des Projekts bei Panuco gelegt wurde, liegt der Hauptschwerpunkt für 2022 auf Exploration und Wachstum. Mit einem voll finanzierten über 120.000 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramm, das konzipiert wurde, um

1) die erste Ressourcenbasis des Projekts im westlichen Teil des Grundstücks weiter auszudehnen und

2) vorrangige Ziele im zentralen und östlichen Teil des Bezirks zu überprüfen,

zielt Vizsla auf die Identifizierung neuer Mineralisierungszentren, in denen zusätzliche Ressourcen abgegrenzt werden können, während gleichzeitig beschleunigte Entwicklungsmöglichkeiten untersucht werden.

Quelle: Vizsla Silver

Im Jahr 2022 werden auf der Liegenschaft insgesamt 13 Bohrgeräte im Einsatz sein (sechs für die Aktualisierung und Erweiterung der ersten Ressource und sieben für die Exploration). Die Explorationsbohrungen werden über das gesamte Gebiet verteilt sein, beginnend mit vier Bohrungen im Westen, zwei im zentralen Gebiet und einer im Osten. Hauptfokus liegt auf der Aktualisierung der Ressourcen im zweiten Halbjahr 2022.

Ein straffer Zeitplan und volles Programm, doch Vizsla Silver hat schon in der Vergangenheit bewiesen, dass es mit diesen Herausforderungen gut zurecht kommt. Die nächsten guten Bohrergebnisse werden bestimmt nicht lange auf sich warten lassen.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,XD0002746044,215837033,CA92859G2027