Cleveland (ots/PRNewswire) -Park Place Technologies stärkt seine Vision mit einem Vertrag über DatenmigrationssoftwarePark Place Technologies, das weltweit führende Unternehmen für die Optimierung von Rechenzentren und Netzwerken, hat sein Softwareportfolio durch den Kauf der Storfirst-Softwareplattform von Congruity360 verstärkt. Storfirst ist die sicherste, OEM- und plattformunabhängige (Cloud, Hybrid Cloud und On-Premise) Dateisystem-Migrations- und Informationsmanagement-Software der Branche. Mit Storfirst können Kunden die Verschiebung ihrer Daten von Produktionsservern zu Disaster-Recovery-Servern, vor Ort und in die Cloud verwalten; die Software ermöglicht es Kunden, die Verschiebung aller Dateidaten zu kontrollieren.Das 1991 gegründete Unternehmen Park Place Technologies stützt sich auf das weltweit größte Ingenieurteam vor Ort, eine robuste Gruppe fortschrittlicher Ingenieure und seine Enterprise Operations Centers. Park Place nutzt eine globale Lieferkette für Ersatzteile, Automatisierung, maschinelles Lernen und ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten, um die Betriebszeit und Leistung von Netzwerken und Rechenzentren zu optimieren."Park Place Technologies hat Storfirst, das vor fast 20 Jahren auf den Markt kam, für die Datenmigration und die Replikation von Dateispeichern genutzt", sagt Brian Davidson, CEO von Congruity360. "Durch die offizielle Übernahme von Storfirst kann Park Place seine Datenmigrationsdienste verbessern und sein Softwareportfolio erweitern."Die vielseitige, vollautomatische Datenmigrations- und Verwaltungssoftware von Storfirst macht kostspielige und zeitraubende "Rip-and-Replace-Upgrades" überflüssig. Darüber hinaus bietet die Software eine zentrale Ansicht und Verwaltung von Daten und Migrationsprojekten. Storfirst reduziert die Kosten für Ihren gesamten Dateibestand. Es hilft sogar bei der Bewältigung von Risiken im Zusammenhang mit der Speicherung und Verwaltung von regulierten Daten, wie z. B. HIPAA."Die Übernahme von Storfirst ist eine hervorragende Ergänzung unseres Dienstleistungs- und Produktportfolios und stellt einen großen Fortschritt bei der Erweiterung unseres Softwareangebots dar", sagte Chris Adams, Präsident und CEO von Park Place Technologies. "Die Fähigkeit von Storfirst, unstrukturierte Daten zu aggregieren und Analysen durchzuführen, versetzt Kunden in die Lage, ihre Daten zu verwalten und gleichzeitig die Kosten zu senken."Informationen zu Park Place TechnologiesPark Place Technologies ist Ihr globales Unternehmen für die Optimierung von Rechenzentren und Netzwerken. Gestützt auf das weltweit größte Ingenieurteam vor Ort, eine robuste Gruppe fortschrittlicher Ingenieure und unser vollständig besetztes Enterprise Operations Center (24x7x365) bieten wir ein robustes Portfolio an IT-Lösungen zur Optimierung der Betriebszeit und Leistung von Netzwerken und Rechenzentren. Unsere Dienstleistungen umfassen die Wartung von Hardware in Rechenzentren von Drittanbietern, professionelle Dienstleistungen, Managed Services für die Infrastruktur, Überwachung der Netzwerkleistung und den Verkauf von Hardware. Durch unseren einzigartigen und vollständig integrierten DMSO-Ansatz (Discover, Monitor, Support, Optimize) profitieren unsere Kunden von einer optimierten Infrastrukturüberwachung und -verwaltung, Kosteneffizienz, weniger Chaos und einer schnelleren mittleren Lösungszeit - und damit von der Freiheit, größer zu denken. Zu den branchenführenden und preisgekrönten Dienstleistungen von Park Place gehören Park Place Hardware Maintenance, Park Place Professional Services, ParkView Managed Services, Entuity Software und Curvature Hardware Sales. Weitere Informationen finden Sie unter www.parkplacetechnologies.com. Park Place ist ein Portfoliounternehmen von Charlesbank Capital Partners und GTCR.