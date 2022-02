Peking (ots/PRNewswire) -Die China Media Group (CMG) veranstaltete am Montagabend die Frühlingsfest-Gala 2022, während die Chinesen weltweit den Beginn des Mondneujahrs, auch bekannt als Frühlingsfest, feierten.Es ist das wichtigste chinesische Fest, bei dem Familientreffen im Mittelpunkt stehen. Das fünfstündige Fernsehspektakel ist seit seiner Erstausstrahlung im Jahr 1983 ein symbolischer Bestandteil der Feierlichkeiten.Die diesjährige Gala bot eine Vielzahl von Darbietungen, um Millionen chinesischer Familien zu unterhalten und das Jahr des Tigers einzuläuten, der in der traditionellen chinesischen Kultur Tapferkeit, Kraft und Stärke symbolisiert.Die Aufführungen drehten sich um verschiedene Themen, darunter der hundertste Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), die Wiederbelebung des ländlichen Raums, die ökologische Zivilisation, die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking, Chinas Errungenschaften im Weltraum und bedeutende archäologische Entdeckungen.Eine der aufsehenerregendsten Darbietungen war der poetische Tanz mit dem Titel "Journey on a Painted Landscape". Der Tanz wurde durch das 900 Jahre alte chinesische Meisterwerk "Panorama der Flüsse und Berge" des Malers Wang Ximeng aus der Song-Dynastie (960-1279) inspiriert. Der elegante Tanz, zusammen mit der stimmungsvollen szenischen Gestaltung, zeigte die traditionelle chinesische Kunst und den kulturellen Charme.Da die Olympischen Winterspiele in Peking nur noch wenige Tage entfernt sind, wurden Elemente der Spiele hervorgehoben. Bing Dwen Dwen und Shuey Rhon Rhon, die Maskottchen der Spiele, erkundeten in dem klassischen Eislaufwalzer-Song die Pracht der Veranstaltungsorte.Gleichzeitig wurde das audiovisuelle Erlebnis durch Hightech auf eine neue Ebene gehoben. Eine riesige, um 720 Grad gekrümmte LED-Leinwand wurde installiert, um die Bühne mit dem Zuschauerraum zu verbinden und einen stark erweiterbaren dreidimensionalen Raum zu schaffen. Erweiterte Realität, Augmented Reality, holografisches Scannen und 8K-Naked-Eye-3D-Rendering-Technologie wurden eingesetzt, um ein noch intensiveres Seherlebnis zu schaffen. Außerdem wurde die Gala zum ersten Mal live mit der Option einer vertikalen Ansicht übertragen, um den Sehgewohnheiten von mehr Menschen auf mobilen Geräten gerecht zu werden.Die Gala wurde auf mehreren Fernsehkanälen, Radiosendern und neuen Medienplattformen ausgestrahlt. Rund 600 ausländische Medien aus mehr als 170 Ländern und Regionen haben nach Angaben der CMG ebenfalls live über die Gala berichtet.https://news.cgtn.com/news/2022-01-31/2022-Spring-Festival-Gala-A-visual-feast-for-the-Year-of-Tiger-17h6VNrq3Ru/index.htmlVideo - https://www.youtube.com/watch?v=gtEROmL0NzQFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1738088/2022__Spring_Festival_Gala_A_visual_feast_Year_Tiger.jpgPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141869/5136257