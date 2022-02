DJ GM will Elektrofahrzeuge schneller auf den Markt bringen

Von Mike Colias

DETROIT (Dow Jones)--Der US-Autokonzern General Motors will die Markteinführung einiger Elektrofahrzeuge beschleunigen und ein drittes Werk für den Bau von Plug-in-Lkw errichten, um die erwartete rasant steigende Nachfrage bedienen zu können. Die Vorstandsvorsitzende Mary Barra nutzte die Telefonkonferenz zum Ergebnis des vierten Quartals, um die Pläne von GM näher zu erläutern.

"Wir haben auch erkannt, dass wir mehr Elektrofahrzeuge schneller auf den Markt bringen müssen", sagte Barra den Analysten. "Das ist genau das, was wir tun werden." GM strebe in diesem und im nächsten Jahr den Verkauf von 400.000 Elektrofahrzeugen in Nordamerika an, so Barra. Das wäre eine deutliche Steigerung gegenüber 2021, als weniger als 25.000 Elektrofahrzeuge in den USA verkauft wurden - alles Chevrolet Bolts, deren Produktion monatelang pausiert wurde, um Batterieprobleme zu beheben, die zu Bränden geführt hatten.

CEO Barra sagte ferner, dass GM an Plänen für ein drittes Werk für Elektro-Lkw arbeitet, das sich zu einem Werk gesellen würde, das vor kurzem mit dem Bau von Fahrzeugen in einem Vorort von Detroit begonnen hat, sowie zu einem weiteren, das in der Nähe geplant ist.

