Der Start ins neue Jahr ist geschafft. Jetzt geht es an die Umsetzung all der guten Vorsätze. Dazu gehört für viele auch der Börseneinstieg. Doch wie gelingt dieser? Wer sich informieren möchte, hat zahlreiche Möglichkeiten: Neben den Börsenweisen Peter Lynch und Warren Buffett, zahlreichen Websites und Fachmagazinen können Sie auch einfach direkt vom Experten lernen. Im einfach börse-Podcast der AKTIONÄR-Redakteure Benjamin Heimlich und Tim Temp erfahren Sie alles, was Sie für einen erfolgreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...