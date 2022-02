DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Bestes Vorsteuerergebnis der Unternehmensgeschichte und deutliche Stärkung des Finanzprofils in 2021

Zürich (pta005/02.02.2022/07:00) - * Höchster Vorsteuergewinn in der Unternehmensgeschichte mit circa CHF 258 Mio. auf Basis vorläufiger Zahlen (Vorjahr: CHF 153 Mio.), was auf verwässerter Basis über CHF 15 pro Aktie entspricht * Mieteinnahmen von CHF 54,7 Mio. auf CHF 108 Mio. beinahe verdoppelt und FFO I von CHF 4,6 Mio. auf CHF 10 bis 11 Mio. mehr als verdoppelt * Immobilienportfolio wächst auf mehr als 27.400 Einheiten im Vergleich zu 23.200 im Vorjahr * Marktwert des Portfolios steigt auf mehr als CHF 2,6 Mrd. und EPRA NTA steigt auf über CHF 67 pro Aktie * LTV reduziert von 57,8 Prozent auf voraussichtlich rund 52 Prozent * Alle externen Ratings im Berichtsjahr verbessert

Die Peach Property Group AG, ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Investition und Verwaltung von Mietobjekten in Deutschland konzentriert, hat nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen im Geschäftsjahr 2021 ihre erfolgreiche Entwicklung fortgesetzt. Mit CHF 258 Mio. hat die Peach Property Group den höchsten Vorsteuergewinn ihrer Unternehmensgeschichte erzielt, was einer Erhöhung von 69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von CHF 153 Mio. entspricht. Auch die Mieteinnahmen konnten durch die im Berichtszeitraum sowie im Vorjahr getätigten Akquisitionen von CHF 54,7 Mio. (2020) auf rund CHF 108 Mio. in 2021 beinahe verdoppelt werden. Der FFO I mit CHF 10 bis 11 Mio. konnte im Vergleich zu 2020 (CHF 4,6 Mio.) mehr als verdoppelt werden.

Wachstumsstrategie zeigt deutliche Erfolge und resultiert in positiven Neubewertungen

Im Zuge ihrer Wachstumsstrategie hat die Peach Property Group ihr Immobilienportfolio auf mehr als 27.400 Wohneinheiten im Vergleich zu 23.200 im Vorjahr ausgebaut. Der Gesamtmarktwert des Portfolios ist dabei deutlich auf mehr als CHF 2,6 Mrd. gegenüber CHF 2,1 Mrd. Ende 2020 gestiegen. Die positive Ergebnisentwicklung ist neben Skaleneffekten aus den Akquisitionen insbesondere das Resultat von Neubewertungen des gesamten Portfolios der Gruppe. Dabei hat sich die Investitionsstrategie ausgezahlt, die sich auf Tier-II-Städte in der Nähe deutscher Metropolen mit einem erheblichen Wertsteigerungspotenzial konzentriert.

Der nach EPRA ermittelte Wert der Netto-Sachvermögen (Net Tangible Assets, NTA) wird voraussichtlich bei circa CHF 67 pro Aktie im Vergleich zu CHF 57,29 pro Aktie zum Jahresende 2020 liegen.

Verbesserung von Ergebnis und Verschuldungsgrad spiegeln sich in allen externen Ratings wider

Im Jahresverlauf konnte die Peach Property Group AG eine 2,5 Prozent-Pflichtwandelanleihe in Höhe von CHF 180 Mio. erfolgreich platzieren, die zum Jahresende komplett gewandelt wurde und die Eigenkapitalbasis weiter verbessert. Die durch die Pflichtwandelanleihe und das Jahresergebnis massgeblich gestärkte Eigenkapitalbasis resultierte in einem deutlich tieferen Verschuldungsgrad (LTV) von rund 52 Prozent im Vergleich zu 57,8 Prozent im Vorjahr.

Im Jahr 2021 erzielte die Peach Property Group auch eine Verbesserung aller externen Ratings. Moody's Investors Service hatte das Unternehmensrating der Peach Property Group auf "Ba2" mit stabilem Ausblick angehoben. FitchRatings hatte das langfristige Emittentenausfallrating (IDR) der Peach Property Group auf "BB" mit stabilem Ausblick angehoben. Das Rating der unbesicherten Verbindlichkeiten wurde auf "BB+" und damit eine Stufe unter Investment Grade erhöht. S&P Global Ratings setzte das Emittentenrating auf "BB-" /stabiler Ausblick herauf. Die Peach Property Group wird künftig aus Effizienzgründen auf ein drittes Rating verzichten und auf zwei Ratingagenturen fokussieren.

Positiver Jahresstart 2022 und Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie

Für das laufende Geschäftsjahr 2022 erwartet die Peach Property Group eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung. Die Investitionen in Modernisierungen des Immobilienbestandes werden im laufenden Geschäftsjahr auf über CHF 70 Mio. nach ca. CHF 45 Mio. im Jahr 2021 erhöht werden, was der weiteren Reduzierung des Leerstands zugutekommt. Im Jahr 2022 wird zudem die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie im Fokus der Aktivitäten stehen. Das Unternehmen wird im Frühjahr 2022 seine Dekarbonisierungsstrategie vorstellen.

Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group AG, sagt: "Unsere Strategie und unser Geschäftsmodell haben sich auch im Geschäftsjahr 2021 herausragend bewährt und wir konnten ein weiteres Jahr mit sehr profitablem Wachstum abschließen. Dementsprechend haben wir in den vergangenen zwei Jahren - von Dezember 19 bis Dezember 21 - sowohl den SPI Index als auch EPRA Germany outperformed. Im Peer Group Vergleich haben wir die konstanteste Wertentwicklung vorzuweisen. Unsere Strategie des wertschaffenden Wachstums wollen wir auch im Jahr 2022 konsequent weiterentwickeln. Im Fokus werden die Modernisierung des Wohnungsportfolios und der Ausbau der Nachhaltigkeitsaktivitäten stehen. Damit bereiten wir den Weg für weiteres Wachstum und schaffen Werte für unsere Mieter, Aktionäre und Mitarbeiter."

"Wir konnten im Geschäftsjahr 2021 unser Finanzprofil weiter deutlich stärken, was sich in der Verbesserung aller externen Ratings widergespiegelt hat. Den Zinsaufwand wollen wir künftig weiter jährlich um einen mittleren bis hohen einstelligen Millionenbetrag reduzieren und arbeiten an verschiedenen Refinanzierungsoptionen. Das eröffnet uns neue Handlungsspielräume, auch für weitere Wachstumsschritte. Die Investitionen in das Wohnungsportfolio und damit die Werthaltigkeit werden wir deutlich ausbauen, wovon die Verschuldungsquote voraussichtlich weitgehend unberührt bleiben wird. Die Solidität unseres Finanzprofils bleibt oberste Priorität und wir streben mittelfristig einen LTV von unter 50 Prozent an", ergänzt Thorsten Arsan, CFO der Peach Property Group AG.

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati, Kurt Hardt sowie Klaus Schmitz.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

