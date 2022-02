DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

AURELIUS' Portfoliounternehmen Ideal Shopping Direct veräußert sein Strick- und Häkelgeschäft



02.02.2022 / 07:30

AURELIUS' Portfoliounternehmen Ideal Shopping Direct veräußert sein Strick- und Häkelgeschäft München, 2. Februar 2022 - Ideal Shopping Direct Limited ("Ideal"), eine Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8), hat den Verkauf der Vermögenswerte ihres Garn- und Zubehörgeschäfts Deramores Retail Limited ("Deramores") an LoveCrafts Group Limited vereinbart. Über die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Deramores ist ein prämierter Anbieter für Strick- und Häkelbedarf, von beliebten Garnen und Marken bis hin zu hochwertigen Garnpaketen. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat sich Deramores zu einem der führenden Anbieter in seiner Branche entwickelt. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes Angebot an Produkten, die den Bedürfnissen von Strick- und Häkelfreunden weltweit entsprechen. LoveCrafts Group ist eine führende Online-Community für Handarbeit mit Millionen von Nutzern in 140 Ländern weltweit. Die Website www.lovecrafts.com stellt durch ihre Mischung aus Informationen, Vertrieb und Community ein komplettes Ökosystem im Bereich Handarbeit dar. Die Marke Deramores bietet aufgrund ihrer komplementären Ausrichtung und Kundenbasis ein umfangreiches Synergiepotenzial.

ÜBER AURELIUS



Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Asset Manager mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg. Wesentliche Investmentplattformen sind der Fund AURELIUS European Opportunities IV sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist die operative Entwicklung der Portfoliofirmen mit Unterstützung eines Teams von fast 100 operativen Taskforce Experten der AEO. Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com KONTAKT

