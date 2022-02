Vor Funkmasten-Deal? Deutsche Telekom im Fokus

Vergangene Woche zog der Aktienkurs der Deutschen Telekom (DE0005557508) stark an: Grund dafür waren Bloomberg-Meldungen, dass das Unternehmen mit Vodafone und Orange über die Fusion des Funkturmgeschäfts diskutiere. Auch die spanische Cellnex habe Interesse signalisiert. Zwar wurde nicht bekannt, in welchem Stadium die Diskussionen sind; Telekom-CEO Höttges hatte sich aber bereits mehrfach strategische Optionen vom Spin-off über IPO bis zum Verkauf offengehalten. Wer vor diesem Hintergrund zumindest eine Seitwärtsbewegung der Aktie erwartet, kann mit Zertifikaten zweistellige Jahresrenditen erwirtschaften.

Discount-Strategie mit 9 Prozent Puffer (Juni)

Wenn die Aktie am Bewertungstag (17.6.22) über dem Cap von 16 Euro handelt, dann bringt das Discount-Zertifikat der BNP mit der ISIN DE000PF9G195 beim Kaufpreis von 15,20 Euro einen Gewinn von 0,80 Euro oder 13,4 Prozent p.a. Bei Kursen unter 16 Euro gibt"s eine Aktie. Puffer von 8,8 Prozent.

Bonus-Strategie mit 15 Prozent Puffer (Juni)

Das Capped-Bonus-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SF0GMS6 zahlt bei Fälligkeit am 24.6.22 den Höchstbetrag von 19 Euro, sofern die Aktie bis zum 17.6.22 niemals die Barriere bei 14 Euro verletzt. Beim Kaufpreis von 17,60 Euro liegt die maximale Rendite bei 1,40 Euro oder 20,1 Prozent p.a. Das Zertifikat weist ein Aufgeld von 5,5 Prozent auf. Bei Verletzung der Barriere erfolgt eine Aktienlieferung.

Einkommensstrategie mit 7 Prozent Kupon (Dezember)

Die Aktienanleihe der HVB mit der ISIN DE000HB0EKH5 zahlt unabhängig vom Aktienkurs bei Fälligkeit am 24.6.21 einen festen Zinskupon in Höhe von 7 Prozent p.a. Durch den Kaufkurs unter pari - aktuell gibt"s die Anleihe für 97,24 Prozent - steigt die Rendite auf 10,4 Prozent p.a., wenn die Aktie außerdem am Bewertungstag (18.12.22) oberhalb des Basispreises von 16,50 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 60 Aktien (= 1.000 Euro / 16,50 Euro; Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: Die Deutsche Telekom gehört durch ihr Geschäftsmodell und ihre solide Bilanz und Finanzierung zu den weniger volatilen DAX-Titeln - wer sein Engagement noch defensiver ausrichten will, kann sich mit den Zertifikaten und der Aktienanleihe positionieren und nach individueller Risikobereitschaft auch leichte Schwächephasen aussitzen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen