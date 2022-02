LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Grand City Properties von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 22,80 auf 21,50 Euro gesenkt. Mit Blick auf das Ausmaß von Zinssteigerungen gebe es einige Unsicherheit, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem kämen auf Immobilienbesitzer höhere Kosten zu. Auch liege der Fokus in der Immobilienbranche zu sehr auf Fusionen und Übernahmen statt auf Wachstum aus eigener Kraft. Klarheit müssten die Unternehmen zudem hinsichtlich ihrer Umweltaktivitäten schaffen. Der Aktienkurs von Grand City habe sich zuletzt etwas besser entwickelt im Vergleich mit deutschen Wohnimmobilien-Werten, wenngleich das Papier nicht teuer sei. In den nächsten zwölf Monaten sieht der Analyst aber keine bedeutenden Kurstreiber./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2022 / 20:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2022 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU0775917882

