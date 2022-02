FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm von Teamviewer hat am Mittwoch für gute Stimmung an der Börse gesorgt. Der Spezialist für die Fernwartung von Computern will bis zu knapp zehn Prozent der eigenen Aktien zurückkaufen. Der Kurs zog daraufhin auf Tradegate um fast acht Prozent an auf 14,40 Euro. Damit dürften sie aber in der Handelsspanne der vergangenen Monate verbleiben, die oben bei 15 Euro begrenzt ist. So waren die Aktien 2021 im Sog mehrere Gewinnwarnungen unter Druck geraten. Zum Vergleich: Vor rund einem Jahr hatten sie noch fast 50 Euro gekostet.

Ein Händler merkte an, dass der Aktienrückkauf zwar nicht ganz unerwartet sei, dem Aktienkurs aber doch auf die Sprünge helfen dürfte. Auch die Quartalszahlen und der Ausblick machten insgesamt einen soliden Eindruck. So stehe etwa der Zielspanne für die Billings in diesem Jahr von 630 bis 650 Millionen Euro eine Konsensschätzung von 634 Millionen Euro gegenüber./bek/mis