München/Wien (ots) -Ab 2.2.2022 wird Österreichs größtes Online-Businessmedium fünfmal die Woche tagesaktuelle "Daily Business News Germany" auf den Markt bringen.LEADERSNET, das Onlinemedium der Agentur Opinion Leaders Network und Vermarktungspartner des Nachrichtenmagazins "profil", expandiert nach Deutschland - und das an einem geradezu magischen Datum."Nach einer sehr erfolgreichen 13-jährigen Einführung von LEADERSNET.at am österreichischen Markt ist durch den pandemiebedingten Digitalisierungs-Boost der richtige Zeitpunkt für die Expansion unseres Onlinemediums in neue Märkte gekommen", sagt CEO Paul Leitenmüller. Das Businessmodell wird ab heute auf den deutschen Markt ausgerollt: tagesaktuelle, schnelle Wirtschaftsnews mit viel uniquem Foto- und Bewegtbild-Content in Form eines digitalen Mediums, dazu Video-Wirtschafts-Talks und Podcasts.Unter dem Motto "We love to infotain you" werden seriöse, unabhängige und leicht verständliche Businessnews mit hohem Unterhaltungsfaktor für Top-Entscheidungsträger, die alles haben nur nicht viel Zeit, publiziert. Mit der Kenntnis, in den vergangenen 13 Jahren Österreichs größtes Businessportal aufgebaut zu haben, wird LEADERSNET künftig von München, Berlin und Hamburg aus Deutschlands Top-Entscheidungsträger informieren und unterhalten.Schnelle Wirtschaftsnews und Berichterstattung rund um Branchenevents garantiert ein Netzwerk aus Fachjournalisten sowie hunderte Fotografen und Video-Journalisten, deren Inhalte in die "Daily Business News Germany" einfließen.Das Geschäftsführertrio Paul Leitenmüller, Rafael Budka und Christian Zsovinecz: "Wir glauben, dass es sehr wohl möglich ist, qualitativ hochwertigen Content zu liefern, der kostenlos zur Verfügung steht. Schließlich machen wir das in Österreich seit mehr als einem Jahrzehnt mit viel Erfolg. Google-Werbung oder Pop-up-Werbung, die von unserer Seite wegführen, wird man bei uns vergeblich suchen. Wer dabei sein will, muss einen vernünftigen Preis für Werbung zahlen. Dafür bekommt der Werbekunde jedoch eine Leserschaft mit hoher Bindung und Einkommen - eben richtige Opinionleader."Chefredakteur der Montag bis Freitag erscheinenden "Daily Business News Germany" ist der bisherige Österreich-Redaktionschef Alexander Schöpf. Die Agenden der Chefredaktion Österreich werden von Julia Weninger übernommen.Die beiden Business-Plattformen LEADERSNET.at (https://www.leadersnet.at) und LEADERSNET.de (https://www.leadersnet.de) sind die Antwort auf ein sich änderndes Konsum- und Leseverhalten im deutschsprachigen Raum. In der exklusiven Kombination aus Onlinemedium, Werbe- und Eventagentur werden Kundenansprachen mit höchstem Involvement, punktgenau maßgeschneidert auf Zielgruppen angeboten."Wir freuen uns, unseren deutschen Nachbarn nun auch die für uns typische Berichterstattung - Fakten und Branchennews kombiniert mit Leichtigkeit, Augenzwinkern und ein bisschen Wiener Schmäh - anbieten zu dürfen", sagt Paul Leitenmüller, CEO der Agentur Opinion Leaders Network.